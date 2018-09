La nuova Italia - Rugani, più spazio nella Juve per affermarsi in azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrà essere la sua stagione anche per provare a guadagnare punti in Nazionale. Daniele Rugani, rimasto alla Juve nonostante in estate ci fossero forti ipotesi di cessione, avrà la necessità di ritagliarsi maggior spazio nella squadra bianconera, fermo restando che davanti ha giocatori di altissimo profilo. Sono state ventidue le presenze con la Juve l'anno scorso, in aumento rispetto alle due annate precedente (17, e 15). E' un giocatore di indiscutibili doti tecniche e abilità difensiva ma ancora non è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità forse soprattutto dal punto di vista della personalità. L'età è dalla sua parte, considerato che è un classe '94 e per l'Italia rappresenta comunque un giocatore di assoluto riferimento per l'immediato futuro. E' un elemento che peraltro ha già accumulato notevole esperienza internazionale e per la difesa rappresenta certamente una pedina su cui contare.

Data di nascita: 29 luglio 1994

Squadra attuale: Juventus

Presenze in Nazionale: 7