La nuova Juve, un anno dopo: Bernardeschi, il grande investimento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo colpo della Nuova Juve, quella del settimo scudetto conquistato proprio ieri, è stato quel Federico Bernardeschi reduce da una esperienza agrodolce con la maglia dell'Under 21 azzurra in Polonia ma anche da un'annata da assoluto protagonista con quella della Fiorentina, lanciato da titolare senza esitazioni da Paulo Sousa, che ben presto gli affiancherà anche Federico Chiesa. Per portarlo a Torino la Juve fa uno sforzo molto importante, dimostrando di credere e tanto nelle sue qualità e nell'esplosione definitiva del 23enne più promettente del panorama italiano, non a caso con oltre dieci presenze in Nazionale maggiore alle spalle.

Un anno dopo, la prima stagione di Bernardeschi alla Juventus può definirsi assolutamente positivo: capace di adattarsi al gioco di Allegri più rapidamente di Douglas Costa, viene considerato alla stregua di un titotale nella parte centrale della stagione, pagando caso un infortunio che lo tiene ai box per quasi due mesi. In generale totalizza 31 caps tra Coppa Italia, Champions, Supercoppa e campionato, ma con circa 1100 minuti in campo. Uno score destinato ad aumentare l'anno prossimo se il carrarino dimostrerà di poter continuare nel percorso di miglioramento continuo che l'ha visto protagonista già con la maglia della Fiorentina.

Costo: 40 milioni

Valore attuale: 40 milioni

Ingaggio: 3 milioni

Scadenza contratto: 2022