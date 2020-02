vedi letture

La pagelle di Bologna-Udinese: Palacio non si arrende mai, De Paul la luce dei friulani

Bologna-Udinese 1-1

BOLOGNA

Da Costa 6 - Prima in campionato da titolare, non ha particolari colpe sul gol di Okaka.

Tomiyasu 6,5 - Senza dubbio il migliore del reparto arretrato del Bologna. Sbaglia poco in fase di copertura, pericoloso quando si fa vedere in avanti. Suo l'assist per il gol del pari di Palacio.

Danilo 6 - Guida bene la difesa del Bologna, anche se sul gol dell'Udinese tiene in gioco proprio Okaka.

Bani 6 - Salta a vuoto sul gol di Okaka. Unica pecca della gara.

Mbaye 5 - Fatica molto in fase di copertura, lascia completamente solo Okaka in occasione del gol del vantaggio dell'Udinese.

Skov Olsen 5 - Parte dal primo minuto, ma non sfrutta la grande occasione che gli è capitata: male quando gioca sulla trequarti, stesso discorso quando si sposta sulla fascia. Occasione fallita per il danese. (Dal 59' Baldursson 6,5 - Impatto positivo e personalità da vendere per il giovanissimo islandese, alla prima presenza in serie A.)

Domínguez 5,5 - Da mediano ha fatto molta più fatica. Nella ripresa, quando il Bologna spinge per cercare la rete del pari, fa vedere qualcosa di interessante.

Poli 6 - Solita grinta in mezzo al campo. Un giocatore che è cresciuto tantissimo nel corso della stagione.(Dall'81' Juwara S.V)

Barrow 5,5 - Vive di fiammate. Pericoloso con un paio di occasioni e nulla più.

Orsolini 5,5 - In calo rispetto alle ultime giornate. Da una sua rovesciata mancata arriva il gol del pari.

Palacio 7 - L'eroe di giornata, l'ultimo ad arrendersi. Trova la zampata vincente nel recupero, un gol importantissimo che permette al Bologna di acciuffare il pareggio in piena emergenza.

Mihajlovic 7 - In emergenza totale, riesce a portare a casa un pareggio che sembrava insperato. Getta nella mischia un ragazzino del 2002, una mossa che alla fine si rivelerà vincente. Chapeau.

UDINESE

Musso 6 - Non ha particolare colpe sul gol di Palacio. Per il resto della gara non corre particolari rischi.

Becão 6 - Non corre particolari rischi, beffato solo nel finale quando Palacio si ritrova fra i piedi il pallone del pari.

Troost-Ekong 6 - Guida con ordine la retroguardia friulana.

Nuytinck 6 - Difende con ordine e si fa vedere anche in attacco quando sale per portare i suoi centimetri in area sulle palle inattive.

Stryger Larsen 6 - Solita corsa sulla fascia, vince il duello con Mbaye e mette in mezzo palloni interessanti.

de Paul 7 - Assist perfetto per il gol di Okaka. L'argentino, oltre alla qualità, abbina tantissima quantità: recupera un sacco di palloni e fa ripartire sempre la manovra dell'Udinese

Mandragora 6 - Ci prova dalla distanza, ma senza troppa fortuna.

Fofanà 6 - Solita gara fisica in mezzo al campo. (Dal 64' Walace 6 - Entra bene in partita ed aiuta la squadra nella gestione della palla.)

Sema 6 - Parte bene, sulla fascia crea qualche grattacapo alla difesa del Bologna grazie alla sua velocità. Costretto ad uscire per infortunio nel primo tempo. (Dal 37' Zeegelaar 6 - Costretto ad entrare a freddo dopo il ko di Sema. Ci mette un po' a carburare, poi regala una discreta prova sulla fascia.)

Lasagna 5 - Con la sua velocità mette in difficoltà la retroguardia del Bologna. La velocità però non basta. (Dall'81' Jajalo S.V)

Okaka 7 - Prima un battibecco con De Paul, poi il gol di testa proprio sull'assist dell'argentino. Padrone delle palle alte, fa a sportellate con i difensori del Bologna, uscendo spesso vincitore dal duello.

Gotti 6 - Ad inizio gara l'Udinese regge bene l'urto del Bologna e poi trova la rete del vantaggio con Okaka. Dopo il gol la squadra pensa solo a difendere il risultato e si chiude in difesa ed alla fine subisce il gol del pareggio.