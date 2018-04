La polizia incrimina 2 ultrà della Roma: "Non abbiamo colpito Cox"

Uno accusato di aggressione fan Reds in coma, l'altro di tumulti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LONDRA, 26 APR - Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei 'Reds', Sean Cox, di 53 anni, ora in coma. I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, cui la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi contro Cox, e Daniele Sciusco, di 29, accusato invece più genericamente di disordini violenti. Si attende ora che la South Sefton Magistrates Court formalizzi il fermo.

I due tifosi della Roma, arrestati per l'aggressione di un tifoso del Liverpool, hanno però respinto le accuse davanti agli inquirenti inglesi. Lombardi e Sciusco sono stati interrogati nelle scorse ore e hanno affermato di non essere stati loro gli autori del pestaggio di Sean Cox. I due, in base a quanto riferisce il loro avvocato in Italia, Lorenzo Contucci, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in merito alle altre contestazioni.