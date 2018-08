La possibile rivelazione: Alberto Cerri, la promessa da mantenere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esordio in Serie A contro il Napoli, nel 2014, con la maglia del Parma. Una giovane promessa che i ducali avrebbero voluto sfruttare al massimo, ma il fallimento e la retrocessione in Serie D dell'anno successivo ne hanno rovinato i piani. Alberto Cerri è costretto a ripartire dalla Virtus Lanciano: la stagione comincia benissimo (quattro gol in cinque gare), poi un infortunio lo frena.

La Juventus, però, fiuta l'affare. Il club bianconero acquista il giovane attaccante e lo cede in Serie B. Prima al Cagliari, dove vince il campionato non da protagonista, poi alla Spal, che lo gira a gennaio al Pescara. Bottino magro e altro giro, stavolta a Perugia: l'inizio non è incoraggiante, con appena quattro gol fino a dicembre. Il 2018 è l'anno della svolta: di reti ne mette a segno 11, e il Cagliari decide di puntarci seriamente. Centravanti classico, potente e veloce, può essere il futuro del nostro calcio. A patto che continui a migliorare come nell'ultimo periodo, cercando di insidiare il posto da titolare di Leonardo Pavoletti.

Nome: Alberto Cerri

Anno di nascita: 1996

Club: Cagliari

Ruolo: attaccante

Carriera: Parma, Lanciano, Juve, Cagliari, SPAL, Pescara, Perugia