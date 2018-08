La possibile rivelazione: Bentancur, le due vie per il futuro

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Sono almeno due le motivazioni per le quali quello attuale potrebbe essere l'anno di Rodrigo Bentancur. In primis c'è la scelta societaria a suo favore che ha portato nei fatti alla fine dell'avventura bianconera di Claudio Marchisio. Non perché il talento uruguaiano con la permanenza del Principino avrebbe avuto meno spazio, ma perché puntando su di lui la Juve ha scelto di puntare sul futuro. L'altra motivazione dalla parte del 30 bianconero è prettamente tattica. Con un anno di apprendistato già alle spalle e la prospettiva di aver sempre maggior spazio e considerazione Bentancur in questo campionato potrebbe definire in maniera ancora più precisa il suo ruolo: mezzala o regista? Il dilemma è questo. La fisicità e le capacità d'inserimento farebbero propendere per il primo ruolo, mentre la visione di gioco e i piedi educatissimi per l'altra ipotesi. Ad Allegri toccherà scegliere.

Nome: Rodrigo Bentancur

Anno di nascita: 1997

Club: Juventus

Ruolo: Centrocampista

Carriera: Boca Juniors, Juventus