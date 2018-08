La possibile rivelazione: Colley, il giramondo africano per la Samp

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Venticinque anni e una carriera vissuta in giro per il Mondo. Dal Gambia, suo paese natale, il nuovo centrale difensivo della Sampdoria è transitato prima del suo approdo in Italia da Finlandia, Svezia e Belgio. Un giro per il mondo che lo ha portato in Serie A nel momento della sua maturazione. Centrale fisico (sia in un reparto a quattro che a tre) e dotato di un sinistro che gli permette all'occorrenza di giocare anche da terzino sinistro Omar Colley ha già impressionato nelle prime uscite per la personalità con la quale si è subito inserito nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. L'arrivo in Italia dal Genk lo ha messo a confronto con Kalidou Koulibaly e il paragone può essere pericoloso. Il centrale del Napoli è fra i top in Europa nel ruolo tanto che in estate i corteggiamenti in fare di mercato non sono mancati. Colley deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Sicuramente avere un maestro come Giampaolo potrà aiutarlo a crescere

Nome: Omar Colley

Anno di nascita: 1992

Club: Sampdoria

Ruolo: Difensore

Carriera: Real de Banj, KuPS, Djurgarden, Genk, Sampdoria