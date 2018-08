La possibile rivelazione: Lautaro, "El Toro" raccomandato da Milito

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Scorrendo a ritroso l'archivio delle notizie di TuttoMercatoWeb.com ci si accorge che la prima notizia pubblicata su Lautaro Martinez risale al luglio 2016 e ad un derby di mercato fra Real e Atletico per il suo cartellino. Due anni dopo il talento cresciuto nella fila del Racing Avellaneda è sbarcato in Europa, ma non in Liga. Su di lui è piombata l'Inter che ha deciso di puntare forte su di lui in tandem con Mauro Icardi. Sulla carta il duo albiceleste promette grandi cose: fin dal precampionato i due di sono cercati, dimostrando buone cose e una discreta predisposizione alle giocate decisive. Come tutti i sudamericani "El Toro", però, dovrà scontare l'apprendistato in una realtà calcistica ben diversa da quella del suo paese. La concorrenza in nerazzurro, poi, è tutt'altro che semplice. Anche se con caratteristiche diverse, Radja Nainggolan gli contenderà spesso il posto di trequartista alle spalle di Icardi. Con soli 21 anni alle spalle Lautaro avrà comunque l'occasione di crescere e migliorare. Il futuro sembra davvero dalla sua parte e nei suoi piedi. In fondo se Diego Milito si è esposto in maniera decisa nei suoi confronti vorrà pur dire qualcosa...

Nome: Lautaro Martinez

Anno di nascita: 1997

Club: Inter

Ruolo: Attaccante

Carriera: Racing Avellaneda, Inter