La possibile rivelazione: Medeiros, il mancino che ricorda Suso

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Diciotto mesi. Tanto durerà il periodo di prestito (e di prova) di Iuri Medeiros al Genoa. Il talento classe 1994 della Azzorre è arrivato al Ferraris lo scorso gennaio dallo Sporting Lisbona battendo la concorrenza di altri club di Serie A come Lazio e Udinese. Nei suoi primi mesi in Italia Medeiros è, però, riuscito solo a far vedere sprazzi del suo talento. Undici presenze condite da due gol e un assist (nello scontro diretto per la salvezza contro il Crotone) sembrano comunque essere stati sufficienti a convincere Enrico Preziosi e Davide Ballardini ad affidargli una delle due maglie da titolare del fronte offensivo assieme alla new entry Piatek. Il suo mancino può far mare sia su palla inattiva che palla al piede. Per molti ricorda il milanista Suso: un paragone che a Genova riporta alla memoria la felice parentesi in rossoblu dello spagnolo.

Nome: Iuri Medeiros

Anno di nascita: 1994

Club: Genoa

Ruolo: Attaccante

Carriera: Sporting Lisbona, Arouca, Moreirense, Boavista, Genoa