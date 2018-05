La prima stagione nel mondo dei grandi di Mariano Diaz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Troppo a lungo "coccolato" dal Real Madrid, che l'ha mantenuto in rosa fino al 2017 senza mai dargli l'occasione di brillare davvero, l'iberico ma di origine costaricense Mariano Diaz ha disputato una stagione da urlo alla sua prima vera stagione tra i grandi. 18 gol in 34 partite in Ligue 1, a cui vanno aggiunte le tre reti tra Europa League e Coupe de France. Un rendimento da vera rivelazione, che l'ha proiettato nei desideri di diverse squadre a livello internazionale: paradossalmente ci ha pensato proprio il Real Madrid, sarebbe un ritorno clamoroso, ma anche il Napoli.

Ruolo: centravanti di movimento

Caratteristiche: non certo il "classico" numero 9. Svaria su tutto il fronte d'attacco neanche fosse la sua missione: di certo il mestiere del goleador gli riesce benissimo, ma proprio per questa sua capacità di allargarsi su entrambe le fasce lo fa entrare in ogni azione offensiva, consentendo all'allenatore di avere un'ala "mascherata" in campo, in grado di scambiarsi alla perfezione con uno degli esterni.

Squadre interessate: Real Madrid, Napoli.

Carriera: come già scritto, ha passato tutta la sua carriera professionistica nel Real Madrid. La prima stagione fuori dalla capitale iberica è stata da urlo: 21 reti con la maglia del Lione, riportato in Champions e ai livelli a cui era abituato.

Valutazione: 22 milioni di euro.