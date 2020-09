La ricostruzione dell'incontro tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu di Mundo Deportivo

Mundo Deportivo riassume la riunione di ieri tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu. Le posizioni delle due parti continuano a essere molto distanti e l'incontro si è chiuso con un nulla di fatto. Tutto si è svolto in un clima molto disteso e cordiale, senza tensioni. Nell'ora e mezza di confronto, il presidente ha ricordato che il contratto del giocatore scade nel 2021 e che presenta una clausola di 700 milioni ancora valida. Il Barcellona vuole che resti perché è centrale nel progetto di Koeman e ha proposto il rinnovo per 2 anni. In nessun caso, comunque, il club è disposto a negoziare la partenza del suo fenomeno.