Alzi la mano chi, al momento della nomina di Beppe Iachini al posto di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell'Empoli, avrebbe scommesso sull'effetto immediato della nuova cura. L'ex tecnico del Sassuolo ha portato metodi e filosofia diversi e in poche settimane ha risollevato la squadra da una situazione molto difficile. Il passaggio dal possesso palla e la ricerca del bel gioco al pragmatismo ha consegnato risultati inattesi e per certi versi sorprendenti: sono 10 i punti conquistati dai toscani nelle ultime 4 partite, numeri da alta classifica, arrivati soprattutto grazie a compattezza e determinazione.

Certo, il calendario è stato favorevole, ma vincere gli scontri diretti non è mai facile e l'esperienza di Iachini, in questo senso, è stata fondamentale per mettere fieno in cascina e servirà per affrontare con maggiore spensieratezza le prossime sfide. La classifica ora sorride ai toscani, che hanno portato a cinque le lunghezze di vantaggio sulla terzultima (proprio il Bologna battuto nel pomeriggio al Castellani) e ora puntano la Fiorentina, la cugina che sarà la prossima avversaria. La strada è quella giusta, l'Empoli è finalmente sbocciato. Con un calcio meno spumeggiante di quello mostrato un anno fa in Serie B, ma maledettamente efficace.