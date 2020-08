La Roma a Friedkin: Alisson e Salah i più cari. Le 10 cessioni più ricche dell'era Pallotta

Acquisti, ma soprattutto cessioni. Nel giorno in cui si chiude l'era targata James Pallotta, iniziata di fatto nel 2011, quando lo statunitense, che oggi ha siglato il preliminare per la cessione della Roma al gruppo Friedkin per 591 milioni di euro, è entrato in società nell'ambito della cordata guidata da Thomas Di Benedetto, abbiamo provato a ripercorrere le dieci cessioni più remunerative avvenute sotto la gestione del (quasi) ex patron. Guidano la classifica Alisson e Salah, entrambi passati al Liverpool. Rispetto alla graduatoria degli acquisti più cari, da evidenziare un dato: le otto cessioni più remunerative dell'era Pallotta rappresentano anche le otto più remunerative nella storia della Roma.

1. Alisson al Liverpool: 62,5 milioni di euro.

2. Mohamed Salah al Liverpool: 42 milioni di euro.

3. Radja Nainggolan all'Inter: 38 milioni di euro.

4. Kostantinos Manolas al Napoli: 36 milioni di euro.

5. Antonio Rudiger al Chelsea: 35 milioni di euro.

6. Miralem Pjanic alla Juventus: 32 milioni di euro.

7. Marquinhos al PSG: 31,4 milioni di euro.

8. Erik Lamela al Tottenham: 30 milioni di euro.

9. Medhi Benatia al Bayern Monaco: 28 milioni di euro.

10. Kevin Strootman all'Olympique Marsiglia: 25 milioni di euro.