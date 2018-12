La Roma ci ricasca: altra rimonta subita. E Di Francesco è incredulo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È impossibile analizzare la prestazione della Roma alla Sardegna Arena senza fare riferimento per primo all'incredibile finale, che ha visto i giallorossi dilapidare il doppio vantaggio e farsi riprendere in doppia superiorità numerica da un Cagliari mai domo. La rete di Marco Sau al 95', arrivata tra l'altro a difesa schierata, mette nei guai Di Francesco: la classifica dice che il Milan può scappare nella lotta al quarto posto, portandosi a +7 in caso di vittoria contro il Torino nel posticipo di domani sera.

Un momento molto complicato per i capitolini. Un altro passo falso clamoroso e altri punti persi per strada in modo inatteso, come contro SPAL, Chievo, Bologna e Udinese. Di Francesco - che qualche responsabilità ce l'ha per i cambi "difensivi", anche se mai avrebbe potuto immaginare il patatrac finale - non riesce a capacitarsi di come la sua squadra abbia concesso il gol del 2-2 e di come non sia arrivata una vittoria che avrebbe indubbiamente meritato fino all'85'. Il primo tempo della Roma era stato autoritario, chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Cristante e Kolarov e caratterizzato da almeno altre 4 nitide occasioni create. Anche nella ripresa Florenzi e compagni avevano tenuto bene il campo, sfiorando il raddoppio con Zaniolo, fermato solo dalle parate del solito Cragno. Poi, nel finale, la beffa clamorosa: l'errore di Manolas è solo l'ultimo di una lunga serie di disattenzioni individuali che sono costate punti importanti alla Roma. Che adesso, considerata anche l'età media piuttosto giovane degli elementi della rosa, deve riflettere su cosa vuol fare da grande.