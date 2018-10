La Roma comprerà un centrocampista a gennaio: Herrera in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, a gennaio la Roma tornerà sul mercato con l'obiettivo prioritario di acquistare un centrocampista. Il nome in cima alla lista del ds Monchi è quello di Hector Herrera, messicano che ha un contratto col Porto in scadenza a fine stagione. L'alternativa è il maliano Diadie Samassekou, classe '96 del Red Bull Salisburgo. Per il futuro, invece, occhi sempre puntati sul 2000 del Brescia Sandro Tonali.