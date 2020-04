La Roma e i tanti infortuni. Parla Fonseca: "Non mi era mai successo in carriera"

vedi letture

Lunga e interessante intervista concessa ai taccuini di 'A Bola da Paulo Fonseca, allenatore della Roma. Il manager portoghese s'è soffermato sull'avventura nella Capitale, e sui tanti infortuni s'è espresso così: "Quest’anno ho vissuto qualcosa senza precedenti con così tante lesioni traumatiche. Non mi era mai successo in carriera. È quasi inspiegabile. Non sono lesioni che possiamo controllare. Non solo quella di Zaniolo, che è arrivata in un grande momento. Diawara era importante, Mkhitaryan è stato fuori due o tre mesi. In più Pellegrini, Cristante, Zappacosta, Dzeko, Perotti, Pastore, Kluivert, Ünder… Non sono mai stati tutti disponibili contemporaneamente. Quindi è stato difficile trovare stabilità nella squadra con così tanti infortuni, ci sono stati momenti difficili, non avevamo giocatori per una psicosi del genere. Ma la squadra ha mostrato carattere, si è unita e ha lottato contro questa difficoltà. Ho un gruppo di lavoro molto solidale, è stato importante in questo momento difficile. Quando non abbiamo questi giocatori, è sempre molto difficile".

Sugli obiettivi della Roma, questo il pensiero di Fonseca: "Questo è un club enorme, abituato a lottare per i titoli. Ho sempre sentito un grande sostegno e comprensione dai tifosi. Anche questo gennaio, quando abbiamo un momento più difficile, non abbiamo mai avvertito rabbia da parte loro. Sono unici, fantastici nel modo in cui vivono il club. La loro passione è impressionante, mi sento molto tranquillo su questo".