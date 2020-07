La Roma gioca a tennis contro la SPAL: al Mazza finisce 6-1 per i giallorossi

La Roma risponde nel migliore dei modi al Milan e passeggia su una SPAL che nel primo tempo ci prova, ma poi crolla nella ripresa sotto i colpi dei giallorossi.

INIZIO EQUILIBRATO - È la Roma a fare la gara in avvio di primo tempo cercando sopratutto Spinazzola sulla sinistra con la SPAL che si chiude e riparte cercando la corsa di Strefezza e D’Alessandro. E al 10° la squadra di Fonseca passa grazie a una zampata di Kalinic che approfitta di un errore di Letica su tiro non irresisibile di Pellegrini. Gol in un primo momento annullato per un sospetto fuorigioco del numero 7 giallorosso e poi concesso dopo una lunga attesa, oltre due minuti, grazie all’intervento del VAR. I padroni di casa provano a pungere sugli esterni, ma senza creare grattacapi a Pau Lopez. Più pericolosa invece la Roma con Cristante che in due occasioni va vicino al gol: prima viene chiuso in extremis dalla difesa estense, poi impegna Letica dal limite. Alla prima occasione nitida però gli estensi colgono il pari: lancio illuminante di Valdifiori per la testa di Cerri che stacca in maniera imperiosa su Kolarov e batte Pau Lopez al minuto 25. La risposta dei giallorossi arriva poco dopo prima con Kolarov e poi con Cristante che però non trovano lo specchio della porta emiliana.

PEREZ RIPORTA AVANTI GLI OSPITI - Poco dopo la mezzora errore difensivo della Roma con Smalling che tocca troppo forte di testa per Lopez, il portiere in uscita non stoppa la palla e la regala a D’Alessandro che da posizione defilata cerca Cerri in mezzo. L’attaccante viene però anticipato al momento del tiro dall’intervento decisivo di Diawara. Al 38° tocca è però la Roma a tornare avanti grazie a una giocata di Carles Perez che salta due volte Reca – la prima in maniera fortunosa, la seconda di classe – prima di calciare da posizione defilata dentro l’area senza lasciare scampo a Letica.

KOLAROV-PERES PER IL POKER DELLA ROMA - Pronti via nella ripresa e la Roma va subito a segno: Kolarov raccoglie il pallone dai trenta metri e calcia di potenza e con effetto. Letica non è perfetto nell’intervento e non riesce a respingere la sfera che finisce alle sue spalle. Poco dopo a trovare gloria è un altro esterno come Bruno Peres che in diagonale da due passi batte ancora Letica per il poker giallorosso che chiude di fatto il match. Inizia così la girandola di cambi con Fonseca che dà spazio ai giovani Cetin e Villar oltre che a Zaniolo. La SPAL, con l’ingresso di Petagna, prova a riaprire la gara e quasi approfitta di un errore difensivo dei giallorossi: il centravanti calcia a botta sicura, ma trova la respinta sulla linea di Smalling a togliergli la gioia del gol.

ANCORA PERES. E POI ZANIOLO - Quando manca meno di venti minuti alla fine arriva anche la quinta rete della Roma con ancora Bruno Peres protagonista: il brasiliano infatti con un perfetto tiro a giro mette a segno la sua doppietta personale. Allo scadere c’è gloria anche per Zaniolo che fa tutto da solo in contropiede, resiste al ritorno dei difensori e infine mette sotto il sette per il 6-1 definitivo.