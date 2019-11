La Roma in Nazionale - Azzurri ok, Mancini rinuncia ma non preoccupa

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'incidente di percorso di Parma, la Roma tornerà in campo nella sfida dell'Olimpico contro il Brescia ultimo della classe. Un turno sulla carta favorevole per riprendere il cammino interrotto prima della sosta e ritrovare gioco e certezze.

SORRISI AZZURRI, KOLAROV LO STACANOVISTA- Ben dieci giallorossi sono stati convocati per gli impegni internazionali. Gianluca Mancini, però, è stato costretto a rinunciare agli impegni dell'Italia a causa di un affaticamento muscolare. Presenti, invece, Alessandro Florenzi e Nicolò Zaniolo: il terzino, che Fonseca ha messo più volte in panchina per scelta tecnica, mostra buona gamba contro la Bosnia, mentre il trequartista incanta con l'Armenia, segnando anche una doppietta. Due vittorie anche per Justin Kluivert con l'Under-21 olandese e per Pau Lopez con la Spagna (prima da titolare). Esordio per Cetin con la Turchia, mentre Under gioca 81'. Kolarov sempre in campo con la Serbia, Dzeko perde contro gli azzurri. Fuzato convocato dal Brasile, ma Tite non gli concede nemmeno un minuto nelle sfide contro Argentina e Corea del Sud.

SI RIVEDE PELLEGRINI - Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan sono pienamente recuperati e potrebbero disputare uno spezzone di partita. Non preoccupa Spinazzola, così come Mancini. Gli unici indisponibili restano Zappacosta, Kalinic e Cristante.