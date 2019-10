La Roma non aveva nessuno di meglio in Primavera?

© foto di Alberto Fornasari

La Roma, in questi momenti, pensa a sistemare il proprio centrocampo. Da Jack Rodwell, ex stellina del calcio inglese martoriato dagli infortuni, oppure Marcel Buchel, svincolato dall'Empoli dopo avere fatto discretamente all'Hellas Verona. L'utilizzo di Gianluca Mancini in mediana, ieri sera, può essere solamente una soluzione tampone per Fonseca. Così arriverà, con ogni probabilità, uno svincolato, con la bocciatura di praticamente tutta la Primavera giallorossa, da Riccardi in giù.

UNA CONSUETUDINE - La Roma raramente pesca dalla sua Primavera, o meglio, preferisce non farlo rispetto ad anni fa. Aquilani, De Rossi o Totti sembrano una chimera per una squadra chiamata a vincere (o arrivare in Champions League) per forza. Basti vedere qual è la rosa della Roma campione d'Italia nel 2015-16: l'unico a giocare in Serie A, in questo momento, è Luca Pellegrini. Gli altri tra B e estero, con Ezequiel Ponce che è allo Spartak Mosca oppure Umar Sadiq al Partizan Belgrado. A centrocampo c'era José Machin, ora al Pescara, oppure D'Urso al Cittadella. Gli altri sparsi per le serie professionistiche o meno.