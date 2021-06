Allo Sheffield United è tempo di voltare pagina. La retrocessione all'ultimo posto nella Premier League impone alla società scelte pesanti per il futuro. Vale a dire che tra The Blades non c'è più posto per giocatori come Phil Jagielka (38) e Jack Rodwell (30). Il difensore centrale ha vissuto gran parte della sua carriera in questa squadra, arrivando all'incredibile traguardo di 276 presenze e 20 goal. Ancora più significativa la sua esperienza pluriennale con l'Everton e nella nazionale inglese.

Il centrocampista centrale, autentico enfant prodige esordiente con i Tre leoni a 20 anni, lascia invece dopo diciotto mesi.

Vanno via anche il mediano John Lundstram (27), presente al Bramall Lane da quattro stagioni, e Simon Moore (31), portiere delle due promozioni.

Termina il prestito Ethan Ampadu (20), per il difensore centrale si profilano il ritorno al Chelsea e gli Europei con la maglia del Galles.

Addio anche per il giovani difensori Ashton Hall (20) e Tommy Williams (18).

Following the conclusion of the 2020/21 campaign, Sheffield United’s official retained and released lists have been submitted.

The club wishes all the departing players best wishes for their future endeavours and would like to thank them for their service.#SUFC 🔴

— Sheffield United (@SheffieldUnited) June 1, 2021