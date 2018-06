La Roma non si ferma, l’ultima idea è Pastore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore a Trigoria è nata l’idea Pastore. Anche perché è noto come il Psg, per i problemi legati al «fair play» finanziario, deve liberarsi di alcune delle sue stelle nel tentativo di limitare quelle sanzioni che in ogni caso pioveranno sulla sua testa. Alle soglie dei 29 anni (fra 3 giorni) e perduta l’occasione del Mondiale, Pastore, seguito anche dal West Ham, ha voglia di tornare protagonista e così può dare disponibilità ad un trasferimento in Italia. Al momento, però, il problema più grande non sarebbe tanto il cartellino – l’argentino ha il contratto in scadenza nel 2019 e quindi 15-20 milioni potrebbero bastare – quanto l’ingaggio, visto che si aggira intorno ai 6 milioni a stagione, cosa che lo renderebbe (eventualmente) il più pagato della rosa.