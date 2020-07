La Roma passeggia al Rigamonti, difende il quinto posto e ritrova i gol di Zaniolo: 3-0 al Brescia

La Roma c'è. Seconda vittoria consecutiva per la truppa di mister Fonseca, che dopo il 2-1 col Parma batte 3-0 il Brescia e difende con gli artigli il suo quinto posto in classifica. Un'altra serata amarissima invece per le Rondinelle, che vedono ormai la salvezza sempre più lontana con appena 21 lunghezze e un pesante -7 dal Lecce. La notizia più bella dell'incontro? Sicuramente il ritorno al gol del talento della Nazionale italiana Nicolò Zaniolo, entrato nella ripresa e a segno dopo quasi sette mesi dal grave infortunio al crociato.

Il muro del Brescia non si infrange - Il primo tiro in porta arriva già al 4', con un bolide di Veretout che Andrenacci risponde non senza difficoltà. Kalinic incorna fuori di poco al 9', poi Ibanez manca la porta da pochi passi su corner di Pellegrini al 17'. È fin da subito la Roma a fare la partita con maggiore personalità, conducendo il gioco senza però riuscire a sorprendere l'attenta difesa del Brescia. Chancellor rischia l'autogol al 22' dopo un cross insidioso di Bruno Peres dalla destra, ma Andrenacci vola e si rifugia in angolo. Il team allenato da Diego Lopez risponde con una innocua conclusione da fuori di Bjarnason al 25', ma è ancora la squadra di mister Fonseca a sfiorare lo 0-1 sei minuti più tardi: lancio al bacio di Fazio per Carles Perez, che si infila per vie centrali e lascia partire un diagonale che si spegne a lato di un soffio. Kolarov ci riprova su punizione a fine primo tempo, ma il portiere di casa fa ancora buona guardia. Niente da fare, dunque, per i capitolini, che almeno nei primi 45 minuti non riescono a espugnare il fortino del Rigamonti.

La sblocca Fazio, raddoppia Kalinic - Pronti-via e, nonostante due cambi per portare forza fresche a centrocampo (dentro Dessena e Zmrhal per Ndoj e Skrabb), il Brescia si lascia incredibilmente beffare già al 48': calcio d'angolo ben battuto da Pellegrini dalla destra, Chancellor non è reattivo e Fazio sorprende un non impeccabile Andrenacci con una zampata di potenza per l'1-0. La formazione di casa prova a reagire con una conclusione del neo-entrato Zmrhal, ma Mirante compie la sua prima vera parata della serata e salva il risultato al 53'. È proprio questo il momento clou della partita, in cui i capitolini sono bravi a trovare in fretta il raddoppio: Carles Perez pesca l'inserimento in area di Kalinic che semina Papetti, stoppa e inganna Andrenacci per 2-0 al 62'. Terzo gol stagionale del croato, che sfrutta così nel migliore dei modi l'occasione di sostituire dal 1' bomber Dzeko.

Bentornato Zaniolo! - I giallorossi hanno ormai in pugno l'incontro, ma c'è ancora tempo per il ritorno al gol di Zaniolo a quasi sette mesi dal grave infortunio al crociato patito nel big match contro la Juventus del 12 gennaio scorso. Il fantasista della Roma, entrato in campo nella ripresa, segna infatti il 3-0 con un sinistro potente su assist di Perotti al 75'. Un sigillo che, insieme alla traversa e al palo colpiti dallo sfortunatissimo Dzeko (dentro per Kalinic al 79'), chiude anzitempo una partita che non è mai stata in discussione.

La classifica - Roma sempre quinta in classifica a quota 54 punti (+3 sul Napoli e +5 sul Milan), Brescia sempre penultimo a quota 21 (-7 dal Lecce diciassettesimo).