La Samp non è solo attacco: si rivede Colley, brilla anche la difesa

FROSINONE-SAMPDORIA 0-5 (11' Quagliarella, 47' Caprari, 54' e 86' Defrel, 83' Kownacki)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto bene davanti, tutto bene dietro. La Sampdoria che sbanca Frosinone fa sorridere Giampaolo, alle prese con la scelta fra tante alternative. Non sono mai troppe, quando tutti rendono al meglio. Ma le scelte sono pur sempre complicate.

Tutto bene davanti, tutto bene dietro. Va fatta la tara, alla serata. Perché un 5-0 è un 5-0 e l'avversario non era dei più irresistibili. Però Giampaolo non si gode soltanto l'attacco, di cui abbiamo già parlato: con Tonelli ai box (in panchina) per recuperare dai soliti problemi fisici, si è rivisto Colley. E non è dispiaciuto: ha dominato a livello fisico sugli attaccanti di Longo, ha gestito con attenzione e precisione la palla.

Il rischio "svalutazione", per un giocatore pagato quasi 8 milioni di euro e finito in panchina dietro il palese affiatamento fra Tonelli e Andersen, può essere scongiurato. Aspettiamo il rodaggio e prove più complicate, ma il belga ha confermato che i mezzi ci sono, eccome se ci sono. Visto che l'abbiamo nominato, chiusura su Joachim Andersen: sorpresa l'anno scorso, certezza quest'anno. Sbaglia poco o nulla, colpisce per la maturità con cui guida la difesa. Ha 22 e dei tre è il più giovane, ma al momento sembra anche il più certo dello status da titolare.