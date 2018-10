La Samp riabbraccia Sabatini: condizioni nettamente migliorate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria riabbraccia Walter Sabatini: secondo quanto riferito da Tuttosport, le condizioni del responsabile dell'area tecnica blucerchiato sono migliorate in modo deciso nelle ultime settimane. E, anche se non è ancora in grado di tornare a seguire dal vivo le partite, ha ripreso i contatti telefonici con Giampaolo, Osti, Romero e Romei. In tv, poi, seguirà la prossima di campionato contro il Milan.