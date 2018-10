Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il grande Massimo Troisi, in un suo celebre film, ricominciava da tre. La Samp ricomincia da cinque. Cinque come i clean sheet della formazione di Marco Giampaolo nelle prime nove giornate di campionato. Contro Napoli, Frosinone, Cagliari, Atalanta e Sassuolo non solo sono arrivati 11 punti su 15 a disposizione ma la porta di Emil Audero è rimasta inviolata. Dati importanti per i blucerchiati che con i quattro gol incassati sono la seconda migliore difesa europea - avendo Serie A, Premier League, Ligue 1, Liga e Budesliga come unità di riferimento - alle spalle solo di Manchester City e Liverpool. Una retroguardia registrata dal tecnico doriano che l’anno scoro, specialmente nelle ultime uscite stagionali, ha avuto qualche battuta a vuoto ma che nel corso del mercato estivo è stata rinforzata dagli arrivi di Tonelli e Colley. I due innesti vanno sommati all’impiego come titolare di Andersen, al ritrovato Murru e alla conferma Bereszynski, oltre all’affidabilità di Sala quando viene chiamato in causa.

IL RITORNO DI SAPONARA - Cinque è anche il numero di maglia di Riccardo Saponara. Il trequartista, arrivato dalla Fiorentina nella campagna estiva di trasferimenti, era costretto ai box da un infortunio. Ieri, un mese dopo l’infortunio patito contro il Napoli, il ragazzo è tornato a saggiare il campo disputando un quarto d’ora abbondante. Certo, non ci sono i margini per giudicare la prestazione ma il suo ritorno è senza dubbio incoraggiante. Contro i partenopei di Carlo Ancelotti e alla Dacia Arena di Udine, quando è entrato a gara in corso, ha messo in luce il suo talento dimostrando ottime capacità di mettere in porta il compagno. Senza dubbio una buona notizia per il mister.

LA SODDISFAZIONE DI GIAMPAOLO - Al termine della partita, mister Marco Giampaolo ha espresso soddisfazione per i pochi gol incassati: “Speriamo di poter continuare ad essere solidi. Molte volte se hai solidità difensiva hai vinto mezza partita però alcune volte puoi avere una buona tenuta difensiva perchè difendi basso con tanti giocatori e non è il nostro caso. Speriamo di poterlo conservare questo buon dato e ad essere efficaci e cinici quando ci costruiamo occasioni da gol”. Questo invece il commento del tecnico della Sampdoria su Riccardo Saponara: “E’ stato fermo un mese. Si è allenato con noi con la squadra da una settimana e la sua condizione non la conosco. Avrà modo di svilupparla nei prossimi giorni, è già importante che sia rientrato e che mi metta nella condizione di poter scegliere”.