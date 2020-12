La Samp si gode Damsgaard, tra i migliori millennial d'Europa: lo dicono i numeri

Altra prova fenomenale per Mikkel Damsgaard, uno dei classe 2000 più interessanti del nostro campionato e non solo. Contro il Crotone si fa trovare al posto giusto al momento giusto realizzando il più facile dei tap in in occasione del vantaggio della Samp e mette lo zampino anche sulla rete di Jankto. Con la sua realizzazione, l'ex Nordsjaelland sale a quota due in campionato, che si vanno ad aggiungere ai due assist fin qui collezionati.

Piccolo traguardo. Numeri che ne fanno uno dei tre centrocampisti millenials ad essere coinvolti in almeno quattro gol in questa stagione: solo Florian Wirtz del Bayer Leverkusen e Giovanni Reyna del Borussia Dortmund fanno parte di questa élite. Una piccola soddisfazione personale per il ragazzino danese, sicuramente una delle rivelazioni di questa Serie A.