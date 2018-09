La sorpresa SPAL all'esame Franchi: dove tutto è cominciato per Semplici

Nove punti in quattro partite, quattro gol fatti e uno solo subito. L'inizio di campionato della SPAL ha sorpreso tutti e domani pomeriggio all'Artemio Franchi di Firenze i ferraresi proveranno a fare ancora meglio, cercando di prendere punti anche alla Fiorentina che fino a questo momento ha fatto bottino pieno di fronte ai propri tifosi.

Non sarà una partita come le altre per uno dei grandi artefici di questo inizio sprint degli estensi, ovvero il tecnico Leonardo Semplici, fiorentino doc che avrà sempre una fetta del suo cuore tinta di viola. Con la Primavera gigliata ha fatto grandi cose e la sua carriera da allenatore è praticamente partita da lì: un motivo in più per fare bene, di fronte ai tifosi viola che lo stimano e che gli vogliono bene, per il suo passato e chissà, magari anche per il suo possibile futuro.