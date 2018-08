La sorpresa Troost-Ekong: per l'Udinese il colpo arriva in coda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal Tardini l'Udinese torna con due ottime notizie: un punto che all'ora di gioco sembrava un miraggio e l'eccellente esordio di William Troost-Ekong. L'ex Bursaspor si è destreggiato alla grande in una difesa in costante difficoltà contro Inglese e compagni, dimostrando qualità fisiche ma anche personalità. Il tutto a due giorni dal suo arrivo a Udine: una scommessa vinta per Velazquez, che ha rischiato lanciandolo dal primo minuto ma è stato ripagato dai risultati.

Un investimento a titolo definitivo, sempre più una rarità in questo calcio moderno, in un giocatore relativamente giovane (24 anni) ma con tanta esperienza alle spalle, avendo già giocato in Turchia, Inghilterra, Olanda, Belgio e Norvegia: un giramondo che ha saputo convincere immediatamente il tecnico e colpire i tifosi bianconeri presenti al Tardini. E viste le scarse certezze dell'Udinese attuale, specie dopo l'addio di Danilo, avere un giocatore che inizia così, non può che lasciar fiduciosi in vista del futuro.