La SPAL è la prima squadra ad essere matematicamente retrocessa in B

vedi letture

La SPAL è la prima squadra ad essere matematicamente retrocessa in serie B. Fatale la sconfitta sul campo del Brescia e la contemporanea vittoria del Genoa contro il Lecce. Una stagione difficile per il club spallino, con l'esonero di Leonardo Semplici, il tecnico che aveva riportato il club di Ferrara in A e lo aveva salvato per due anni di fila. L'arrivo di Di Biagio non ha portato i frutti sperata e la SPAL è costretta, dopo tre stagioni, a tornare in serie B.