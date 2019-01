La SPAL svolta a Parma. Torna la vittoria dopo tre mesi, di resilienza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che partita al Tardini di Parma! La SPAL torna al successo a 99 giorni dall'ultimo e lo fa in uno stadio davvero difficile da espugnare, quello del Parma rivelazione di questo campionato, che non più tardi di sette giorni aveva sbancato anche Udinese. Una squadra, quella ducale, crollata nell'ultima mezz'ora dopo un'ora ai limiti della perfezione. Da 2-0 a 2-3, la formazione di Semplici si rimette in marcia e allunga sulla zona retrocessione, sfruttando nel modo migliore possibile il rovinoso capitombolo del Bologna.

ANCORA INGLESE - La sfida si sblocca alla prima vera occasione: Inglese si incunea in area di rigore e viene steso da un intervento, sicuramente evitabile, di Lorenco Simic. Dal dischetto va proprio il centravanti ex Napoli, che batte Viviano per una questione di centimetri. La SPAL però non ci sta e crea subito i presupposti per il pari: errore in disimpegno di Gagliolo, ci prova Lazzari con un destro preciso ma non violento, ma Sepe si rifugia in corner. Il Parma ci prova con la solita ripartenza di Gervinho, ma la conclusione dell'ivoriano è lenta e prevedibile, Viviano ringrazia. Gli estensi ci provano col gioco aereo, ma Simic colpisce male su invito di Missiroli e sparacchia alto. Prima del riposo, il Parma troverebbe anche il raddoppio, annullato per fuorigioco iniziale e nettissimo di Gervinho.

INGLESE ILLUDE IL TARDINI - Come nel primo tempo, i primi minuti sono letali per gli ospiti. Gervinho si libera dal limite e lascia partire una botta che centra la traversa, il più lesto di tutti a raccogliere la palla è ancora Inglese. Il centravanti pugliese tocca quanto basta, il bis è inevitabile. La SPAL fatica a riprendersi, così Semplici effettua due cambi: Antenucci e Valoti provano a dare più verve l'attacco. I per Leonardo Semplici e per la sua SPAL: Mattia Valoti entra in campo e con un colpo di testa puntualissimo riapre la sfida. Cross dalla destra del solito Lazzari, tocco di testa precisissimo del neoentrato che riapre tutto.

PARI PETAGNA - La SPAL insiste coi calci piazzati e al decimo corner di questo pomeriggio, trova anche il pareggio: lo realizza Petagna, che brucia di testa Bruno Alves e batte Sepe per il 2-2. Il Parma reagisce d'orgoglio e di qualità: bel triangolo tra Gervinho e Inglese, il centravanti si gira e conclude, ma in modo troppo debole, trovando la risposta di Viviano da pochi passi dalla linea di porta.

SORPASSO FINALE- A pochi minuti dalla grande occasione di Inglese, ecco la doccia gelata per il Parma. Mohamed Fares realizza la rete del tra a due con un sinistro violentissimo che lascia Sepe di stucco e permette alla SPAL di passare per la prima volta in vantaggio. Centrocampo ducale inesistente, il laterale raccoglie una respinta davanti all'area di rigore, controlla e col mancino insacca di potenza. Inglese avrebbe la palla per fare 3-3 su cross scodellato in mezzo da Siligardi, ma il destino oggi è con la SPAL, che torna a casa con tre punti fondamentali in ottica salvezza.