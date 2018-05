La stagione del Benevento - Tutto compromesso all'andata. Bene Brignola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stagione sfortunata per il Benevento, che ha compromesso la salvezza già nel girone d'andata. Zero punti nelle prime 14 partite, appena 4 nel girone d'andata. Il ritorno ha restituito se non altro dignità alla squadra di De Zerbi anche grazie ad acquisti azzeccati come Diabaté e Sandro, dando modo di togliersi anche qualche soddisfazione come la storica vittoria a San Siro contro il Milan. Si ritorna in Serie B con l'obiettivo di puntare a una pronta risalita

Punti conquistati/media punti: 21/0.55

Giocatore con più presenze: Berat Djimsiti (2.892 minuti, 30 presenze)

Classifiche a confronto: lo scorso anno in Serie B

Miglior marcatore: Cheick Diabaté (8)

Miglior assist-man: Nicolas Viola (6)

Miglior media voto: Enrico Brignola (6.21)

Il più ammonito: Danilo Cataldi (9)

Il più espulso: Vid Belec, Christian Puggioni, Luca Antei, Nicolas Viola, Gaetano Letizia, Danilo Cataldi e Cheick Diabaté (1)

La formazione più utilizzata: Puggioni; Venuti, Costa, Djimsiti, Letizia; Cataldi, Viola, Memushaj; Lombardi, Coda, Brignola.