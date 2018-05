La stagione del Bologna - L'exploit di Verdi e il record di sconfitte

Stagione deludente per il Bologna, sulla falsariga dell'anno passato con una salvezza anticipata ma vissuta soprattutto nel finale di stagione nella mediocrità. Il pessimo ruolino di marcia nelle ultime sei partite, nella quale ha ottenuto un solo punto, ha fatto sì che i felsinei stabilissero il ben poco edificante record di 21 sconfitte. Nemmeno negli anni in cui la squadra è retrocessa si è arrivati a tanto. Fra le note positive spicca senza dubbio Simone Verdi: è pronto per il salto in una big, cosa che sarebbe dovuta avvenire a gennaio. I tempi ora sono maturi.

Punti conquistati/media punti: 39/1.03

Giocatore con più presenze: Antonio Mirante (3.173 minuti, 33 presenze)

Classifiche a confronto: -2 rispetto al 2016/17

Miglior marcatore: Simone Verdi (10)

Miglior assist-man: Simone Verdi (10)

Miglior media voto: Simone Verdi (6.36)

Il più ammonito: Adam Masina, Andrea Poli, Eerick Pulgar e Rodrigo Palacio (9)

Il più espulso: Giancarlo Gonzalez (2)

La formazione più utilizzata: Mirante; Mbaye, Helander, De Maio, Masina; Donsah, Pulgar, Poli; Verdi, Palacio, Di Francesco.