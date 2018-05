La stagione del Sassuolo - Una salvezza firmata Politano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione difficile, una salvezza conquistata solo nelle ultime giornate ed una scelta, quella di trattenere Politano a gennaio, quanto mai azzeccata. L'attaccante, corteggiatissimo dal Napoli a gennaio, è rimasto alla corte di Iachini ed ha trascinato la squadra alla salvezza a suon di gol, assist e prestazioni di alto livello. Tanta delusione per il solito Berardi, che sembra essere il lontano parente dell'attaccante che era finito addirittura nel mirino della Juventus. Da rivedere anche Babacar, acquistato a gennaio dalla Fiorentina per quasi 10 milioni di euro e che non ha resto secondo le aspettative. Tutto passa dal tecnico, perché Squinzi non è così convinto di confermare Iachini per la prossima stagione.

Punti conquistati/media punti: 43/1.13

Giocatore con più presenze: Francesco Acerbi (3.659 minuti, 38 presenze)

Classifiche a confronto: -3 rispetto al 2016-17

Miglior marcatore: Matteo Politano (19)

Miglior assist-man: Matteo Politano (5)

Miglior media voto: Matteo Politano (6.09)

Il più ammonito: Federico Peluso (10)

Il più espulso: Edoardo Goldaniga, Francesco Magnanelli (2)

La formazione più utilizzata: Consigli; Peluso, Acerbi, Goldaniga; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Adjapong; Politano, Berardi