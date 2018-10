La stellina Fabián e i 30 milioni di euro ben spesi per battere le rivali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha segnato in settimana con la casacca dell'Under 21 spagnola e ha replicato questa sera, con un tiro dalla distanza col piede debole (già, perché il suo piede preferito è il sinistro). E' uno dei giovani più interessanti del panorama iberico e non a caso il Napoli, per strappare questa estate Fabian Ruiz alla concorrenza, ha dovuto fare carte false. Oltre che pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Già, perché sulle tracce dello spagnolo classe '96 c'era mezza Europa: dalla Roma alla Lazio, dallo Stoke City fino al Barcellona. Tutti club che hanno bussato alla porta del calciatore, ma che hanno trovato chiuso. Perché Fabian, che era in contatto col Napoli già da diversi mesi, ha preso la sua decisione definitiva dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti: "Perché Napoli? Perché mi volevano - ha detto in una recente intervista -, perché mi piaceva il progetto, perché mi hanno parlato benissimo di squadra e città sia Albiol sia Callejon, perché Ancelotti mi ha trasmesso fiducia: le sue parole sono state decisive".

Tra i migliori giovani dell'ultima Liga, Fabian è stato inserito gradualmente da Ancelotti in un gruppo coeso e affiatato, grossomodo lo stesso delle ultime stagioni. L'esordio non troppo positivo in Champions League contro la Stella Rossa, poi 20 minuti con la Juventus a giochi ormai segnati e le sfide contro Parma e Liverpool. Prestazioni in costante crescendo fino alla gara di questa sera, la migliore da quando è sbarcato a Napoli non solo per il gol. Ha 'sfruttato' l'infortunio di Verdi dopo 2 minuti e dopo 12 ha realizzato il gol che ha indirizzato il match. Uno splendido destro a giro festeggiato proprio con Verdi. A dimostrazione che il gruppo c'è, e Fabián pure.