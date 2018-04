La strana storia di Capradossi: dalle panchine di Bari al 3-0 di Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Protagonisti a sorpresa, nel trionfo della Roma che elimina il Barcellona e conquista la prima semifinale di Champions League della sua storia. Protagonisti più o meno, perché dal suo ritorno alla Roma Elio Capradossi non è mai sceso in campo con la maglia giallorossa. Però del gruppo romanista fa parte, col gruppo romanista festeggia e con esso parteciperà a una semifinale di Champions. E poi chissà.

Una storia particolare, quella del difensore classe '96. Cresciuto nella Roma, ma che solo tre mesi fa non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a battere il Barcellona. Da gennaio 2017 a gennaio 2018, Capradossi ha infatti giocato in prestito con la maglia del Bari: positiva la prima mezza stagione, un po' meno la seconda. Con Grosso, infatti, era partito come titolare in difesa, salvo poi finire in basso nelle gerarchie dell'ex terzino. Tanto che, contro il Carpi, il tecnico gli aveva preferito Modibo Diakité, nonostante fosse fuori lista e quindi sia costato una multa al club biancorosso. Finito ai margini della rosa, a gennaio Capradossi è stato accostato a Novara e Ternana. Poi era praticamente fatta con la Pro Vercelli, che però si è tirata indietro. Da lì, il ritorno alla Roma, che nel frattempo aveva ceduto Hector Moreno, e le convocazioni. Per ora senza alcuna presenza. Ma con un 3-0 al Barcellona da poter festeggiare.