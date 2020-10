La telenovela rinnovo e lo status in rosa: Paulo Dybala è ancora un caso per la Juve

Della questione legata alla posizione in campo si è già detto. Riprendendo il discorso da dove lo avevamo lasciato in sospeso, resta un tema aperto, perché Paulo Dybala è un giocatore per molti aspetti unico, non si capisce se troppo moderno anche per l'ambizioso progetto di Andrea Pirlo o troppo tradizionale perché la nuova Juve ibrida lo possa accogliere. A essere onesti, può essere più banalmente una questione di condizione e magari tra qualche mese scopriremo che Dybala un suo posto lo aveva ed era anche inevitabile. Ma il caso, per la Juventus, resta aperto. Anche e soprattutto fuori dal campo.

L'attesa eterna per il rinnovo. Avvicinamenti, distanze, rotture, nuovi approcci. Quella per prolungare un contratto in scadenza nel 2022 ha assunto toni e connotati della telenovela vera e propria. L'ultimo ostacolo è di quelli imprevedibili, se davvero l'appuntamento tra Fabio Paratici, uomo mercato della Signora, e Jorge Antun, agente dell'argentino, è stato rimandato perché il dirigente bianconero è dovuto entrare in bolla col resto della squadra. Al netto di questo aspetto, la vicenda si è protratta fin troppo a lungo, e ora la Juve gioca sul fino di lana, perché portare a scadenza uno come Dybala, 27 anni e appetito da mezza Europa, non conviene a nessuno.

Soldi o status? Sulle trattative, pesa senza dubbio il fattore economico. La Joya vuole riconosciuto il peso nella rosa, così come il fatto che altrove gli farebbero ponti d'oro, anche in termini di stipendio. CR7 è irragiungibile, ma almeno essere il primo dei "normali" sarebbe un bel traguardo. E invece al momento la distanza da De Ligt è tutta da colmare, ma anche giocatori come Rabiot e Ramsey gli sono piuttosto vicini. Il dato economico, così, va a rappresentare qualcos'altro. Lo status, appunto: Paulo Dybala è o no una stella della Juventus? Il 10 sulla maglia dice di sì, le lungaggini per arrivare alla famigerata fumata bianca raccontano di incertezze e tentennamenti. E, ancora una volta, più che la stella resta un caso aperto. A prescindere dalla posizione e dai gol.