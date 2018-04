La Top 11 del 33° turno di Serie A: Luis Alberto e Veretout eccezionali

Lazio e Inter sono le squadre più rappresentate del 33° turno di Serie A. La palma di migliore in assoluto se la dividono Luis Alberto e Jordan Veretout, protagonisti dello spettacolare Fiorentina-Lazio 3-4. Entrambi i giocatori si sono meritati un 8,5 in pagella. Un voto in meno per Felipe Anderson, Milik, Perisic e Brozovic. Questo l'undici ideale secondo modulo 4-2-3-1.

ALEX CORDAZ

Crotone-Juventus 1-1

Compie due interventi clamorosi, uno dei migliori in campo. Le sue parate regalano il pareggio al Crotone, prestazione maiuscola.

JOAO CANCELO

Inter-Cagliari 4-0

Suo il tiro-cross vincente che rompe il ghiaccio dopo appena quattro minuti. Spinta costante sulla corsia di destra, anche se questa sera è meno preciso del solito nei cross.

MARTIN CACERES

Fiorentina-Lazio 3-4

Non ha grandi colpe nel caos iniziale. Anzi, poi la sua incornata da angolo contribuisce a riportare i suoi in parità, sul 2-2. Difensivamene non fa errori: prova a rimediare sul terzo gol di Veretout ma non ci riesce.

LORENZO TONELLI

Napoli-Udinese 4-2

Imperioso lo stacco che chiude la gara sul 4-2 e risparmia un finale di sofferenza ai suoi. Al di là di un allineamento non perfetto anche suo sull'1-0, nella ripresa conferma le ultime buone prove con recuperi sottolineati dagli applausi del San Paolo. Chiude con un ottimo 97% di precisione su 56 tocchi.

ALEX SANDRO

Crotone-Juventus 1-1

Trova un gran bel gol, spinge durante tutto il match. Con Douglas Costa crea sempre pericoli sulla corsia mancina.

MARCELO BROZOVIC

Inter-Cagliari 4-0

Qualche passaggio sbagliato di troppo, ma per la circolazione del pallone e l’impostazione del gioco è un ritorno importantissimo nel cuore del campo per l’Inter. Nella ripresa trova un gol meraviglioso.

JORDAN VERETOUT

Fiorentina-Lazio 3-4

Avvia l'incredibile serata con una punizione calciata alla perfezione. Quindi è freddo dal rigore, prima dell'incredibile tripletta che è un suo campionario di ablità: palla rubata a Leiva, finta su Luiz Felipe e diagonale mancino.

LUIS ALBERTO

Fiorentina-Lazio 3-4

Riproposto dal 1', ed è davvero un bel vedere. Innesca l'azione del rosso a Sportiello, poi segna il 2-1 con una punizione fantastica e serve l'assist per il pari di Caceres dalla bandierina. Quindi avvia e chiude l'azione del 3-4. Fantastico.



FELIPE ANDERSON

Fiorentina-Lazio 3-4

Entra con grandi spazi da poter attaccare e non sempre i suoi movimenti sono ben letti dalla difesa di casa. La sua bordata di collo piede regala il terzo pari e nel finale è determinante sia nell'allungo in avanti che nei ripiegamenti).

IVAN PERISIC

Inter-Cagliari 4-0

Tiene il piede costantemente premuto sull’acceleratore, macina chilometri sulla corsia di sinistra ed effettua tanti cross precisi e velenosi per la difesa avversaria. Nel primo tempo va vicino anche al gol, che poi trova nel finale con una sassata da fuori.

ARKADIUSZ MILIK

Napoli-Udinese 4-2

Si conferma fondamentale in questo Napoli, meno lucido in qualche uomo-chiave ma che continua a creare tanto. Gioca sempre di prima strappando applausi, pericolo costante sulle palle alte e nel cuore dell'area come in occasione del 3-2. Esce con la standing ovation, meritata, che forse cancella dalla mente due anni sfortunatissimi.