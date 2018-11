La UEFA pensa a introdurre il VAR in Champions già dagli ottavi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La UEFA pensa all'introduzione del VAR già a partire degli ottavi della Champions League in corso. Secondo quanto riferito da SportMediaset, è quanto ha ammesso il presidente Aleksander Ceferin a margine della conferenza stampa congiunta di oggi. Per la prossima stagione, ricordiamo, l'introduzione della tecnologia era già una certezza, ma alcuni episodi (per esempio il rigore clamoroso concesso a Sterling) stanno facendo riconsiderare il programma.