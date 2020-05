La Uefa: se i club non pagano gli stipendi (o trovano accordi) rischiano l'esclusione dalle coppe

La minaccia della UEFA è arrivata chiara a tutti quei club che puntano a qualificarsi per le coppe europee: se non si troverà un accordo con i calciatori sugli stipendi e si aprirà un contenzioso tra società e calciatori stessi, si rischia l'esclusione dalle competizioni internazionali. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, che sottolinea come si tratterebbe di violazione del Financial Fair Play.

Lo prevedono le norme Uefa. Quindi i club che ambiscono a giocare Champions ed Europa League dovranno pagare anche le quote di marzo e aprile, oppure cercare una mediazione. In caso di contenziosi aperti, niente coppe".