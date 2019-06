Lafont verso l'addio: la Fiorentina si affida a Dragowski, proposto Perin

© foto di Federico De Luca

È un momento non semplice per essere un portiere alla Fiorentina. Alban Lafont ha chiesto la cessione al Nantes, trovando già un accordo con i canarini. L'idea è quella di lasciare la Toscana, decisione maturata negli ultimi giorni nonostante la dichiarazione di volere rimanere. È stato un annus orribilis in viola, con qualche indecisione costata cara, soprattutto in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Preso a 8 milioni, i viola vogliono una plusvalenza e hanno già detto di no al primo prestito con diritto di riscatto, considerando la cifra troppo bassa.

DRAGOWSKI PRIMO PORTIERE - L'Idea è quella di affidare la porta a Bartomej Dragowski che, fino a sei mesi fa, voleva lasciare a tutti i costi la Fiorentina. In realtà anche a maggio, ma nell'ultimo periodo sono state date grosse rassicurazioni sul ruolo e, per questo, sono state rifiutate proposte importanti, anche dalla Premier League, con il Bournemouth molto interessato.

PROPOSTA PERIN - Sarà al centro del mercato di giugno, l'ex portiere del Genoa. I buoni rapporti fra Montella e l'entourage dello juventino ha fatto sì che ci sia stato un contatto fra le parti, ma è difficile: percepisce 2,5 milioni di euro e la Juventus non vuole fare minusvalenza, quindi con almeno 10 milioni di euro, probabilmente intorno ai 15. Più probabile, dunque, che finisca alla Roma: alla ricerca di un numero uno dopo il flop con Olsen.