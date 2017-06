Lapadula, Kalinic e Simeone. Il valzer delle punte a suon di milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo stallo (apparente) legato al mercato in uscita della Fiorentina sembra essere terminato. Schiacciato, pressato e condizionato dai milioni di euro, dalle esigenze del club viola, ma non soltanto. Con l'affare Kalinic-Milan in dirittura d'arrivo, infatti, ecco che lo scacchiere dell'attacco comincia a delinearsi in maniera più chiara. Un panorama che - del resto - non riguarda soltanto Fiorentina e rossoneri, ma che va a coinvolgere anche lo stesso Genoa.

Il perché? Con la partenza dell'attaccante croato in direzione Montella, infatti, si innescano tutta una serie di reazioni a catena riguardanti Gianluca Lapadula e Giovanni Simeone. La Fiorentina, da tempo, ha individuato nella giovanissima punta del Genoa il degno sostituto di Kalinic, con lo stesso club di Preziosi che nel frattempo proprio nelle ultime ore avrebbe accelerato per Lapaduala, in uscita dal Milan. Un gioco di incastri, complesso, che potrebbe dunque andare a riempire lacune e necessità dei tre club in questione. Kalinic al Milan (in attesa di definire le situazione di Bacca), Lapadula al Genoa, Simeone in maglia viola. Per un vero e proprio valzer a suon di milioni.