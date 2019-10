Lapadula trascina il Lecce: 1-0 al 45', il VAR salva la Samp dal tracollo

© foto di Matteo Bottazzo

La Sampdoria cerca punti preziosi per uscire dalla crisi, il Lecce conferme e altrettante lunghezze dopo i due ottimi pari consecutivi con Milan e Juventus. Ne viene fuori un primo tempo avvincente, giocato a ritmi alti e con qualche importante fiammata individuale da ambedue le parti. Al 45', in ogni caso, la decide una bella rete di Lapadula su assist di Shakhov.

La sblocca Lapadula - Il Lecce parte forte, fortissimo. Dopo un buon tiro di Bonazzoli respinto da Gabriel 3', a sbloccare la gara ci pensa infatti Lapadula, bravo a triangolare con Shakhov al limite dell'area e freddare poi Audero da distanza ravvicinata per il suo primo gol in campionato al 9'. I giallorossi premono sull'acceleratore e cercano il raddoppio prima con un colpo di testa di Tabanelli (12') e poi con un bolide dalla distanza di Petriccione (15'), finiti entrambi fuori di poco.

Equilibrio - La reazione della Sampdoria è piuttosto sterile, almeno fino al 21', quando Bertolacci riscalda i guantoni di Gabriel con una buona conclusione da fuori. Stessa sorte tocca al conseguente tentativo di Barreto, che impegna il portiere salentino sugli sviluppi di un corner. Il Lecce fa buona guardia e la partita finisce così per bloccarsi. Con un equilibrio abbastanza costante e nessun predominio territoriale, ma anche altri due tentativi dei blucerchiati. Quagliarella gira infatti alto di testa un bel cross di Depaoli al 31', mentre Bonazzoli chiama Gabriel a un intervento decisivo con un'incornata su punizione di Vieira al 41'.

Il VAR salva la Samp - Dopo aver dato qualche segnale di ripresa, la Samp rischia di subire una mazzata inaspettata e immeritata al 47': contropiede del Lecce, tiro di Falco che sbatte sulla traversa e successivo tocco di mano in area di Ferrari (espulso) su un colpo di testa di Lapadula. Per il signor Massa all'inizio è calcio di rigore netto, ma l'intervento del VAR lo fa presto tornare sui suoi passi. Niente penalty e niente rosso, dunque, per il centrale di casa. Proteste accese del Lecce, però negli spogliatoi si va col risultato di 1-0.