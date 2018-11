Laurea in arrivo: la Serie A ha prodotto due fuoriclasse

© foto di www.imagephotoagency.it

Semplicemente, il meglio che il calcio europeo stia proponendo. Forse si pecca di presunzione, probabilmente per l’italica convinzione di possedere l’arte della difesa tra le nostre virtù precipue ed imperiture, di certo non c’è possibilità di snocciolare una lista dei migliori difensori del vecchio continente senza comprendere i nomi di Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Le prestazioni gigantesche fornite dai due leader delle retroguardie di Inter e Napoli contro alcuni dei massimi esponenti del calcio moderno, consacrano di fatto altri due nomi sull’altare della leggendaria capacità del nostro paese di produrre interpreti raffinatissimi dal punto di vista difensivo. Due muraglie indistruttibili che non si limitano a schiantare le offensive avversarie, ma che aggiungono il gusto e l’ebbrezza per la giocata in disimpegno che li innalzano verso le vette attualmente occupate dalle leggende viventi in carica. E così, se Bonucci e Chiellini potrebbero sdottorare nelle università più prestigiose del mondo rispetto al mestiere del difensore, stando alle parole di Josè Mourinho; ecco che Skriniar e Koulibaly sembrano pronti a presentare la propria tesi di laurea sullo stesso argomento. Il passaggio del turno sembra l’unica discriminate possibile, prima di assegnare una promozione con inevitabile massimo dei voti in allegato per entrambi.