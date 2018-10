Lautaro Martinez a segno: "Nell'Inter gioco poco a causa del modulo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ovviamente è positivo segnare, è importante segnare. Ero al debutto da titolare, bisogna continuare a lavorare per migliorare". Primo gol con la maglia dell'Argentina per Lautaro Martinez, che nel post-partita ha parlato anche della sua avventura con l'Inter: "Nelle ultime gare sono rimasto fuori a causa di un infortunio, è stata una decisione presa con lo staff medico e tecnico della Nazionale, oltre che con l'Inter. Ho recuperato nella miglior maniera col mio club. Adesso arriverà il Brasile, non sarà una partita facile ma lo prepareremo per fare le cose al meglio. La partita sarà speciale, tutti lo sanno".

Giocare con Icardi?

"Per adesso nell'Inter non sto giocando per via del modulo che stiamo utilizzando, il mister cerca di mantenere un assetto di squadra stabile. Io cerco sempre di fare il miglior lavoro possibile per me, al fine di migliorarmi e conseguire i miei obiettivi per poi giocare quando e dove mi spetterà. Qui in Nazionale ho avuto una chiacchierata con Scaloni, gli ho detto quello che pensavo. Ora vedremo quello che si deciderà, se giocheremo a una o due punte. Ma questa cosa dipende da lui, è lui il tecnico".