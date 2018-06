Lautaro Martinez: "L'Inter ha messo tanti soldi per prendermi"

Ennesima intervista in patria, dopo il viaggio in Italia in cui ha perfezionato le ultime pratiche per diventare un nuovo giocatore dell'Inter, per Lautaro Martinez, che ai microfoni di Tyc Sports spiega come si è sviluppata la trattativa tra Inter e Racing Avellaneda nella parte finale: "Sono andato in Italia con il desiderio di continuare altri sei mesi con il Racing, ma l'Inter ha messo molti soldi e tutto è diventato più difficile. Sono molto felice di raggiungere questo club", le parole riportate da fcinternews.it.