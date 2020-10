Lautaro: prima il derby poi il rinnovo. Inter pronta a convocare l'entourage del giocatore

vedi letture

Il suo nome è stato spesso accostato al Barcellona ma alla fine il suo futuro si chiama ancora Inter con i blaugrana che non ha avuto la forza per affondare il colpo e pagare la clausola da 111 milioni di euro. Lautaro Martinez questa sera sarà in campo per sfidare il Milan nel derby della Madonnina. Il futuro più prossimo del Toro si chiama stracittadina ma non è escluso che si tratti il rinnovo con il club nerazzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, presto la società dovrebbe convocare l’entourage del giocatore per discutere il rinnovo di contratto con il suo ingaggio che dovrebbe passare dai 3 attuali ai 5 milioni di euro.