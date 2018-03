Lazaar: "Benevento scelta sbagliata. In MLS per giocare il Mondiale"

Obiettivo Mondiale. Il terzino del Benevento, in prestito dal Newcastle, Achraf Lazaar pensa all'addio anticipato ai giallorossi per provare a giocarsi le sue ultime carte in vista di Russia 2018. Intanto, proprio nei giorni scorsi ha fatto visita ai compagni della Nazionale marocchina a Torino: "È stato bellissimo - racconta Lazaar a gazzamercato -. Mi hanno riempito di consigli e fatto sentire uno di loro, come se mi stessero aspettando. Riuscire a giocare il Mondiale con il Marocco sarebbe un sogno. Da bambino speravo succedesse, adesso farò di tutto per giocarmi le mie chance. Purtroppo sono finito fuori lista a Benevento. Una scelta sbagliata e che non rifarei, anche se ho conosciuto una persona straordinaria come il presidente Vigorito. De Zerbi? Ogni allenatore può decidere quello che vuole. Non ho nulla contro di lui. Io sono del Newcastle e devo pensare al mio bene e alla mia carriera. Ora ho bisogno di giocare. MLS? Confermo questa possibilità, anche se preferisco non fare i nomi. Andare in America non è semplice dal punto di vista regolamentare, ma con il mio nuovo agente Roberto De Fanti stiamo cercando la soluzione migliore".