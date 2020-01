© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valentino Lazaro, intervistato dalla tv ufficiale del Newcastle ha parlato così della scelta di sbarcare in Premier: "È il più grande palcoscenico del calcio mondiale.Anche in Italia sono tutti fan del campionato inglese, e sappiamo che all'Inter sono arrivati quest'anno tanti giocatori da qui. E allora si seguivamo tutte le partite della Premier. Qui è tutto fantastico, sono molto felice di essere a Newcastle. Devo ambientarmi, come chiunque, e spero presto di sentirmi a casa. Sono convito che sarà così. Sto lavorando sodo per farmi trovare pronto in vista della prossima partita con il Norwich. Non vedo l'ora di provare la sensazione di giocare con questa maglia, l'obiettivo è fare bene già a partire dalla prossima gara. Il mio ruolo? In carriera ho ricoperto tante posizione, posso giocare sia esterno basso che ala offensiva, ma anche a centrocampo".