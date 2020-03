Lazaro: "Volevo mettermi alla prova in Premier League, Conte ha rispettato la mia decisione"

L'esterno del Newcastle, ma di proprietà dell'Inter, Valentino Lazaro ha spiegato ai taccuini di Fcinternews.it la sua scelta di approdare in Premier League: "Non è un segreto che avevo l’opportunità di andare in un top club in Germania (Lipsia, ndr) e giocare la Champions League in una squadra dove militano molti miei amici. Ma volevo provare una nuova esperienza, qualcosa che non avevo ancora vissuto. Quindi ho scelto di mettermi alla prova in Premier League".

Cosa le ha detto Conte quando ha deciso di trasferirsi al Newcastle?

"Che rispettava la mia decisione proprio perché conosce l’Inghilterra e pensa che possa essere un buon step per me quello di giocare in Premier e aver continuità. Per tornare a essere quello che avevo dimostrato in passato".