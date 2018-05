Lazio, a centrocampo si seguono Baselli e Freuler. Viva la pista Berisha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Milan Badelj. La Lazio, come riporta Il Messaggero, valuta anche altri profili per rinforzare il centrocampo, considerata la partenza certa di Sergej Milinkovic-Savic: da Valon Berisha del Salisburgo a Remo Freuler (in un'operazione che potrebbe coinvolgere anche Petagna e Cataldi), fino a Daniele Baselli e Bryan Cristante, che però sembra ormai destinato alla Roma.